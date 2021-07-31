31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Fenerbahçe hazırlık maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 5. hazırlık maçını gerçekleştirecek Fenerbahçe, 2. kez taraftarının karşısına çıkacak. Maçın bilet fiyatları, yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek futbolcular merakla beklenirken, hazırlık maçlarında takımın iyi performansı da mutluluk yarattı. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe 5. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı 31 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan maç Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

MIHA ZAJC GÖZE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin Empoli'den bonservisi ile kadrosuna kattığı Miha Zajc, sergilediği performans ile kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği ve İtalya'dan talipleri olan Zajc'ın performansı sonrası kalmasına karar verilebilir.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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