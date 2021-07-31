Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fenerbahçe hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 5. hazırlık maçında Greuther Fürth ile karşılaşacak. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle ile yaptığı hazırlık maçlarında iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, taraftarının önünde 2. kez maça çıkacak. Bundesliga ekibi karşısında hangi futbolcuların sahada yer alacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde sezona hazırlanan Kanarya, ilk hazırlık maçında Csikszereda'yı 2-0 yenmişti. Ardından Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden sarı lacivertliler son hazırlık maçında ise PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı lacivertliler sıradaki hazırlık maçında ise Almanya Bundesliga'nın yeni ekibi Greuther Fürth ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı 31 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan maç Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

MIHA ZAJC GÖZE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin Empoli'den bonservisi ile kadrosuna kattığı Miha Zajc, sergilediği performans ile kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği ve İtalya'dan talipleri olan Zajc'ın performansı sonrası kalmasına karar verilebilir.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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