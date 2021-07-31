31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Greuther Fürth maçının ardından Altay Bayındır: Hatalarımızı ve doğrularımızı konuşacağız

Altay maç sonunda konuştu: Oynadığımız maçlarda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır,  Almanya Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth ile oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından konuştu. Bayındır, "Kazanmak her zaman güzel. Bir kaleci için gol yemek her zaman kötü. Lig için hazırlanıyoruz. İnşallah bu galibiyetlerimiz sürekli devam eder. Hatalarımızı ve doğrularımızı konuşacağız. Sezona en sağlıklı şekilde başlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Fürth'ü 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZI KONUŞACAĞIZ"

"Kazanmak her zaman güzel. Bir kaleci için gol yemek her zaman kötü. Lig için hazırlanıyoruz. İnşallah bu galibiyetlerimiz sürekli devam eder. Hatalarımızı ve doğrularımızı konuşacağız. Sezona en sağlıklı şekilde başlamak için elimizden geleni yapacağız"

"SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ"

"Şu anda karışık oynuyoruz, herkes şans buluyor. Galip gelmek Fenerbahçe camiası için çok önemli. Zor bir süreç bizi bekliyor. Sorumluluklarımızın farkındayız ve buna göre yaşıyoruz. İnşallah güzel güzel kazanırız ve mutlu sona ulaşırız."

"TARAFTARLARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK"

"Taraftarlarımızı çok özledik. Bireysel olarak iyi oyuncularız, sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız da bizi destekleyecektir. Sağlıklı şekilde hepimiz birbirimizi destekleyeceğiz. Onlar bizi desteklediği sürece daha özgüvenli olacağız."

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