25 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Inter talip oldu

Dünya devi Altay'a talip oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği performans ile göz dolduran Altay Bayındır için İtalya Serie A takımlarından Inter'in harekete geçtiği öğrenildi. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, geride bıraktığımız sezon sergilediği yüksek performansla Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre 37 yaşındaki Samir Handanovic'e varis arayan İnter'in kaleci adayları arasında Altay'a da yer verdi. Sarı-lacivertli file bekçisinin, lacivert-siyahlı ekibe transfer olma ihtimali yüzde 10 olarak gösterilirken, maliyetinin en az 15 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı. İtalyan kulübünün CEO'su Giuseppe Marotta genç Türk kaleciyi yakından takip ettiği bildirildi.
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