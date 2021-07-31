Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı CANLI SKOR
Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Almanya Bundesliga'nın yeni ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Greuther Fürth'ü konuk ediyor. Fenerbahçe - Greuther Fürth maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Bundesliga'nın yeni ekibini konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
Fenerbahçe 3 - 1 Greuther Fürth
4' Zajc
30' Serdar Dursun
34' Barry
FENERBAHÇE - FÜRTH İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luis Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun
Greuther Fürth: Burchert, Jung, Bauer, Itter, Barry, Sarpei, Seguin, Fein, Green, Hrgota, Abiama.
FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı saat 19:00'da başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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