Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Bundesliga ekibini konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Greuther Fürth hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira önderliğinde sezona hazırlanan Kanarya, ilk hazırlık maçında Csikszereda'yı 2-0 yenmişti. Ardından Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden sarı lacivertliler son hazırlık maçında ise PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı lacivertliler sıradaki hazırlık maçında ise Almanya Bundesliga'nın yeni ekibi Greuther Fürth ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı 31 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan maç Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.
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