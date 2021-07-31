Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Kanarya Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Bundesliga'nın yeni ekibini konuk ediyor. Fenerbahçe - Greuther Fürth maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Bundesliga'nın yeni ekibini konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

Fenerbahçe 3 - 2 Greuther Fürth

4' Zajc

8' Serdar Dursun

30' Serdar Dursun

34' Barry

76' Leweling

FENERBAHÇE - FÜRTH İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luis Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

Greuther Fürth: Burchert, Jung, Bauer, Itter, Barry, Sarpei, Seguin, Fein, Green, Hrgota, Abiama.

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı saat 19:00'da başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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