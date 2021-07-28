28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftar ile buluşuyor! Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | FB haberleri

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetimindeki 4. hazırlık maçında Hollanda temsilcisi PEC Zwolle ile karşılaşacak. Mesut Özil ve Samatta'nın sağlık durumu, maçın yayın saati, kanalı ve gelecek hazırlık maçlarının tarihleri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ile Hollanda temsilcisi PEC Zwolle karşı karşıya geliyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZWOLLE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zwolle maçı için doğu ve batı tribünlerinde bilet satışı olacağı belirtildi. Bilet alımı ve stada giriş esnasında izleyicilerden HES kodu talep edilecek bilet fiyatları ise 80 TL olacak.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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