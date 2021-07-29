Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth hamlesi! İşte sunulan teklif
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth ısrarı sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler Norveçli golcüyü kadroya katmak için kesenin ağzını açtı. Başkan Ali Koç bu transferle bizzat kendisi ilgileniyor. İşte sarı-lacivertlilerin golcü isme önerdiği yıllık ücret ve detayları... (Fb haberleri)
Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Leipzig'te 2021-22 öncesi kadroda düşünülmeyen Alexander Sörloth'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe'de görüşmeleri de bizzat başkan Ali Koç yapıyor. Fotomaç'ın haberine göre 25 yaşındaki golcünün Alman ekibindeki durumunun netleşmesinin ardından İstanbul'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken; Kanarya, Leipzig'e iki teklif sunmaya hazırlanıyor.
PEREIRA'NIN İLK TERCİHİ
Fenerbahçe, öncelikle yıldız futbolcuyu 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu teklifin kabul edilmemesi halinde 1.5 milyon euro'luk kiralama bedeli sunacak, Sörloth'un da 3.3 milyon euro olan yıllık kazancının tamamını ödeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da golcü adayları arasında önceliğinin Sörloth olduğu ve yönetimden bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Bu arada Trabzonspor da eski oyuncusu için temaslarını sürdürüyor.
SOSA DA DEVREDE
Sörloth transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın da devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızının, Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Sörloth'u aradığı ve İstanbul'a gelmesi konusunda baskı yaptığı ileri sürüldü.
SÖRLOTH OLMAZSA MURIQI
Forvet transferinde ilk tercihi Sörloth olan F.Bahçe, bir yandan da eski oyuncusu Vedat Muriç'in Lazio'daki geleceğini takip ediyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızın gelmeme ihtimaline karşın Muriç için temaslarını hızlandıracak. Bu arada Boupendza transferinde Hatay'ın 12 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay istemesi görüşmeleri askıya aldırdı.
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