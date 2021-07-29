Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Alexander Sörloth hamlesi! İşte sunulan teklif

PEREIRA'NIN İLK TERCİHİ



Fenerbahçe, öncelikle yıldız futbolcuyu 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu teklifin kabul edilmemesi halinde 1.5 milyon euro'luk kiralama bedeli sunacak, Sörloth'un da 3.3 milyon euro olan yıllık kazancının tamamını ödeyecek. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da golcü adayları arasında önceliğinin Sörloth olduğu ve yönetimden bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Bu arada Trabzonspor da eski oyuncusu için temaslarını sürdürüyor.



