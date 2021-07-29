Son dakika spor haberi: Alexander Sörloth'un kız arkadaşında "Come to Fenerbahçe" yanıtı! "Hayır"
Transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes'ten flaş bir sosyal medya hamlesi geldi. Sarı lacivertli bir taraftarın "Come to Fenerbahçe" mesajına Selnes, "No" cevabını verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe ve Trabzonspor gündeminde yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.
Instagram üzerinden "Come to Fenerbahçe" mesajlarının yağmuruna tutulan Selnes, bir taraftarın yolladığı mesaja, "Hayır" şeklinde cevap verdi.
Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR BEKLİYOR
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth için Trabzonspor'la kıyasıya bir yarış içerisine girdi. RB Leipzig'in Norveçli golcüyle ilgili vereceği kesin kararı bekleyen iki takım, oyuncunun menajerine istekli olduklarını iletti.
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