28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'ya çevrildi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konuların başında forvet konusu geliyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın ligi bilen bir ismin alınmasına sıcak baktığı ve bu doğrultuya göre gündeme Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'nın yeniden geldiği öğrenildi. (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'ya çevrildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Süper Lig'de sezonun başlamasına 16 gün kaldı ve Fenerbahçe henüz istediği forvetle anlaşamadı. Takıma Serdar Dursun'u katan Kanarya mevcut kadroda elinde Enner Valencia ve Mbwana Samatta da olmasına rağmen daha 'keskin' bir golcü arıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'ya çevrildi!

Teknik direktör Vitor Pereira yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Süper Lig'in dinamiklerine hakim bir oyuncunun gelmesinin faydalarını yönetime iletti. Yeni transferin alışma sürecini de hesaplayan Portekizli çalıştırıcı gözünü ligin eski krallarına dikti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'ya çevrildi!

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine ligin son 2 gol kralı Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza ile temaslar devam ediyor. Fotomaç'ın haberien göre Norveçli yıldız için RB Leipzig'in son kararı bekleniyor ancak teknik direktör Jesse Marsch'ın 25 yaşındaki golcüyü takımda tutması düşük ihtimal görülüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'ya çevrildi!

SÖRLOTH KIRALANACAK
(2019-20 SEZONU 24 GOL)
Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde RB Leipzig'e kiralama önerisini götürdü. Alman temsilcisi 2.5 milyon euro kiralama bedelinin yanına 10 milyon euro zorunlu satın alma maddei koydurma peşinde. Kanarya ise bu rakamları düşürmeye çalışıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'ya çevrildi!

BOUPENDZA ISRARI
(2020-21 SEZONU 22 GOL)
Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için istediği geçen yılın gol kralı için de Hatayspor ile yoğun temaslar devam ediyor. Gabonlu yıldız için Hatayspor kapıyı 12 milyon euro'dan açtı. Fenerbahçe daha makul bir fiyat ve birkaç oyuncuyu takasta kullanarak işi bitirme peşinde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth ve Aaron Boupendza'ya çevrildi!

Boupendza da devre arasında Hatayspor, Krasnodar ile anlaşmasına rağmen "Ben Türkiye'de kalıp Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak istiyorum" demişti. Temaslar sürüyor.

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