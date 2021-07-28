Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Soares harekatı!

Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu... Sarı- Lacivertliler, kadrosundaki tek alternatifsiz bölge olarak gözüken sağ bek için Arsenal forması giyen Cedric Soares için harekete geçti. Takvim'in haberine göre teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti.