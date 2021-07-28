28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Soares harekatı!

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın yeni 3-4-3 sisteminde önemli bir pozisyona gelen kanat bölgesi için Arsenal forması giyen Cedric Soares için harekete geçti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Soares harekatı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu... Sarı- Lacivertliler, kadrosundaki tek alternatifsiz bölge olarak gözüken sağ bek için Arsenal forması giyen Cedric Soares için harekete geçti. Takvim'in haberine göre teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Soares harekatı!

ARSENAL İLE TEMASLARA BAŞLANACAK

Fenerbahçe yönetiminin de Pereira'nın bu talebi üzerine Arsenal ile kısa süre içinde temas kuracağı ve oyuncuyu resmen isteyeceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Cedric Soares harekatı!

CEDRIC'i ELDEN ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Kanarya'nın istediği Cedric'i elden çıkarmak isteyen Arsenal'in oyuncu ile ilgili tekliflere sıcak olduğu biliniyor. Arsenal'de 11'de şans bulmakta zorlanan Cedric'in de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı konuşuluyor. Portekizli Cedric'in piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertliler, kısa süre içerisinde bu transfere nokta koymak istiyor.

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