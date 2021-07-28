Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kalacak ve gidecek isimler netleşti!
Fenerbahçe, transferde yalnızca almaya değil kadroda düşünülmeyen oyuncuları satmaya veya elden çıkarmaya da bakıyor. 17 yabancıya santrforun da ekleneceği hesap edilirse 3 yabancı ile yolların ayrılması gerekiyor. Bu doğrultuda, takımda kesin olarak kalacak ve kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler netleşti. İşte sarı-lacivertlilerdeki son durum... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktörlüğe Portekizli Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Hazırlık maçları ve idman performanslarını yakından takip eden 53 yaşındaki hoca, kadrosunu şekillendirmeye başladı.
Yabancı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde, takımda kesin olarak kalacak ve kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler netleşti. Öte yandan bazı futbolcuların da son durumu belirsizliğini koruyor.
İşte Fenerbahçe'deki yabancı futbolcularda son durum...
BELİRSİZ OLANLAR
Marcel Tisserand, Filip Novak, Miha Zajc, Mbwana Samatta
KESİN KALACAKLAR
Attila Szalai, Steven Caulker, Luis Gustavo, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia
HİÇ DÜŞÜNÜLMEYENLER
Mame Thiam, Kemal Ademi, Zanka, Mauricio Lemos, Diego Perotti, Nabil Dirar.
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