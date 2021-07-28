28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kalacak ve gidecek isimler netleşti!

Fenerbahçe, transferde yalnızca almaya değil kadroda düşünülmeyen oyuncuları satmaya veya elden çıkarmaya da bakıyor. 17 yabancıya santrforun da ekleneceği hesap edilirse 3 yabancı ile yolların ayrılması gerekiyor. Bu doğrultuda, takımda kesin olarak kalacak ve kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler netleşti. İşte sarı-lacivertlilerdeki son durum... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kalacak ve gidecek isimler netleşti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Teknik direktörlüğe Portekizli Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Hazırlık maçları ve idman performanslarını yakından takip eden 53 yaşındaki hoca, kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kalacak ve gidecek isimler netleşti!

Yabancı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde, takımda kesin olarak kalacak ve kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler netleşti. Öte yandan bazı futbolcuların da son durumu belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kalacak ve gidecek isimler netleşti!

İşte Fenerbahçe'deki yabancı futbolcularda son durum...

BELİRSİZ OLANLAR

Marcel Tisserand, Filip Novak, Miha Zajc, Mbwana Samatta

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kalacak ve gidecek isimler netleşti!

KESİN KALACAKLAR

Attila Szalai, Steven Caulker, Luis Gustavo, Jose Sosa, Dimitrios Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kalacak ve gidecek isimler netleşti!

HİÇ DÜŞÜNÜLMEYENLER

Mame Thiam, Kemal Ademi, Zanka, Mauricio Lemos, Diego Perotti, Nabil Dirar.

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