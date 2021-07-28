Yabancı bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde, takımda kesin olarak kalacak ve kadroda hiçbir şekilde düşünülmeyen isimler netleşti. Öte yandan bazı futbolcuların da son durumu belirsizliğini koruyor.