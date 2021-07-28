28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon öncesi fark yaratıyor

Pereira'nın takımı fark yaratıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe bambaşka bir takıma dönüştü. Sarı-lacivertliler 3'lü savunma sistemi ile çıktığı 3 hazırlık maçından galibiyetle ayrılırken 10 gol kaydetti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira'nın çok hırslı döndüğü ve yarım kalan işini tamamlayacağı konuşuluyordu. Fotomaç'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcının dersine iyi çalıştığı, yüksek motivasyonla sezona başladığı görüldü. Bu da takımın hem oyununa hem de aldığı skorlara yansıyor. Sezonu kısa süre önce açmasına rağmen 53 yaşındaki çalıştırıcının 3'lü sistemi çabuk oturdu. Hücumda bazen tek bazen çift forvet kullanan Pereira'nın Fenerbahçe'si 3 hazırlık karşılaşmasında 3 galibiyet aldı. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni de 4-0 yendi. 10 gol attı. Kalesinde 1 gol gördü. Kalesindeki tek gol de akan oyundan değil, penaltıdan geldi.
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