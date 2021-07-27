27 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil takımla çalışmalara başladı!

Özil çalışmalara başladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, son hazırlık maçında bağırsak enfeksiyonu sebebiyle yer alamamıştı. Yıldız futbolcu bugün takıma geri döndü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz takımla çalışmalara başladı.

Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mbwana Samatta'nın MR'a girmesine gerek duyulmadı. Samatta birkaç gün salonda çalıştıktan sonra takıma katılacak.

Geçen sezonu Kopenhag'ta kiralık olarak geçiren Zanka İstanbul'a gelerek bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe yarın Hollanda ekiplerinden Zwolle ile hazırlık maçı yapacak.

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