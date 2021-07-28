28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vitor Pereira o anları anlattı! Gol sevinci...

Pereira o anları anlattı! Gol sevinci...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira 4. golden sonra coşkulu bir sevinç yaşarken, o anları anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'yle oynadığı hazırlık maçına teknik direktör Vitor Pereira'nın hırs, heyecan, istek ve sevinci damga vurdu.

Maç boyu oturmayan, sahadaki futbolculara tek tek seslenen, taktik tahtasında 10 dakika isteklerini anlatan Portekizli teknik adam, takımın 4. golünde sağ yumruğunu kaldırarak havaya sıçradı.

Hürriyet'in haberine göre; hazırlık maçında coşkulu sevincin sorulması üzerine Portekizli teknik adam, "Güzel fotoğraf ancak ben her zaman, her zaman kazanmayı isterim arkadaşım. Ben buyum." şeklinde cevap verdi.

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