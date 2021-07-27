Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi'ye Süper Lig'den bir talip daha!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kemal Ademi'ye Süper Lig'den bir talip daha çıktı. İzmir ekibi Göztepe, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig takımlarından Göztepe, Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş'le ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı.

Göz-Göz'ün şartların oluşması halinde İsviçreli Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi.

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