27 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi'ye Süper Lig'den bir talip daha!

Ademi'ye Süper Lig'den talip var!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kemal Ademi'ye Süper Lig'den bir talip daha çıktı. İzmir ekibi Göztepe, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig takımlarından Göztepe, Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan Gümüş'le ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı.

Göz-Göz'ün şartların oluşması halinde İsviçreli Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi.

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