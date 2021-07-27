27 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de lisans krizi yaşanıyor! Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya'da lisans krizi kapıya dayandı. Sarı lacivertli takımın yeni transferleri Serdar Dursun ve Steven Caulker'a TFF'den lisans alınamadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de lisans krizi yaşanıyor! Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Kanarya'da yeni transfer bekleyişi sürüyor. Ancak henüz yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun'a TFF'den lisans alınmadığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de lisans krizi yaşanıyor! Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker...

Nedeni ise limitler ve yabancı fazlalığı sıkıntısı... Yönetim öncelikle kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermeye odaklandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de lisans krizi yaşanıyor! Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker...

İlk etapta Mame Thiam, Kemal Ademi, Zanka ve Sadık'ı isteyen takımlarla görüşmeler sürüyor. Perotti ile de yolların ayrılması için formül aranıyor.

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