27 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren iki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile PEC Zwolle, hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Yeni transferler Serdar Dursun ve Steven Caulker'ın mücadelede süre alması bekleniyor Peki Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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