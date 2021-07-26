Benfica'ya geri dönen Vinicius bu sezon da kadroda düşünülmezken, Gremio'ya teklif edildi. Fenerbahçe'nin de devreye girerek Benfica'ya kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre Gremio'nun aylık 140 bin euro'luk net maaşı yüzünden transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin bu rakamı karşılayabileceği ifade edildi.