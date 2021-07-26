26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gündem Carlos Vinicius'a çevrildi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tottenham formasıyla 10 gol 3 asistlik performans sergileyen Carlos Vinicius için kulübü Benfica ile temasa geçti. İşte son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gündem Carlos Vinicius'a çevrildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Carlos Vinicius'u gündeme aldığı ileri sürüldü. 26 yaşındaki Brezilyalı forvetin bonservisi Benfica'da. Geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Sambacı, 22 maçta 10 gol+3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gündem Carlos Vinicius'a çevrildi!

Benfica'ya geri dönen Vinicius bu sezon da kadroda düşünülmezken, Gremio'ya teklif edildi. Fenerbahçe'nin de devreye girerek Benfica'ya kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre Gremio'nun aylık 140 bin euro'luk net maaşı yüzünden transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin bu rakamı karşılayabileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gündem Carlos Vinicius'a çevrildi!

BİTİRİCİ SOLAK
1.90 boyundaki Vinicius sol ayağını kullanıyor. Benfica ve Tottenham'ın yanı sıra Real SC, Rio Ave ve Monaco formaları giyen tecrübeli forvet, 145 maçta 70 gol attı; 25 de asist gerçekleştirdi. Vinicius'un piyasa değeri 18 milyon euro.

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