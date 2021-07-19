19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alex de Souza'dan Fenerbahçeliler Günü paylaşımı!

Alex'ten Fenerbahçeliler Günü paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Fenerbahçe'nin efsane futbolculardından Alex de Souza, sosyal medya hesabından 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı. Alex, "Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun #19.07" mesajını paylaştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, Fenerbahçeliler Günü'nü unutmadı.

Şu an Brezilya ekiplerinden Sao Paolo'nun alt yapı takımını çalıştıran Alex de Souza, soyal medya hesabından 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü paylaşımında bulundu.

İşte Alex'in o paylaşımı;

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