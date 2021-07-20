20 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Malili sağ bek Falaye Sacko için harekete geçti!

F.Bahçe de yarışa girdi! İşte hedefteki sağ bek...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertliler özellikle sağ bek bölgesine takviye yapmak isterken Malili oyuncu Falaye Sacko'yu gündemine aldı. Kanarya'ya 26 yaşındaki oyuncunun transferinde 3 Belçika kulübü Anderlecht, Genk ve Club Brugge rakip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Transferde ağırlığı santrfor ve sol kanada veren Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından orta dörtlünün sağında da forma giyebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Gelen son bigilere göre Fenerbahçe, Malili oyuncu Falaye Sacko için Portekiz kulübü Guimaraes ile temasa geçtiği ve teklifte bulunduğu iddia edildi... Ancak 26 yaşındaki oyuncyu 3 Belçika kulübü Anderlecht, Genk ve Club Brugge'ün de istediği öğrenildi... Takvim'in haberine göre; bu hafta içinde müspet ya da menfi bir sonucun alınması bekleniyor.

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