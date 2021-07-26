26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika trasnfer haberi: Fenerbahçe'nin talip olduğu Dario Benedetto'ya 2 talip birden

F.Bahçe'ye transferde yeni rakip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Dario Benedetto için Sao Paulo'nun ardından İspanyol ekibi Elche'nin de talip olduğu öğrenildi. İşte transfere dair son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Marsilya'nın Arjantinli golcüsü Dario Benedetto için yarışa Sao Paulo ve Fenerbahçe'nin ardından İspanyol ekibi Elche de katıldı. Fotomaç'ın haberine göre Fransız Mercato, Sao Paulo'nun görüşmelerde bir adım önde olduğunu belirtirken, Fenerbahçe ve Elche'nin de 31 yaşındaki forvet için devrede olduğu bildirildi. Marsilya satış fikrine sıcak baksa da masada kiralama formülü konuşuluyor.
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