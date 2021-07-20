20 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk sözleri

İrfan Can'dan şampiyonluk sözleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Newcastle United'in transfer listesinde yer aldığı belirtilen İrfan Can Kahveci'nin tek düşüncesi şampiyonluk... Milli futbolcu, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek, "Bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile mutlu sona ulaşıp, onları sevindireceğiz. Tek düşüncemiz bu" diye konuştu.

Newcastle United'in transfer listesinde yer aldığı belirtilen İrfan Can Kahveci'nin tek düşüncesi şampiyonluk... Milli futbolcu, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek, "Bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile mutlu sona ulaşıp, onları sevindireceğiz. Tek düşüncemiz bu" diye konuştu.

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