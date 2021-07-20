Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk sözleri

Newcastle United'in transfer listesinde yer aldığı belirtilen İrfan Can Kahveci'nin tek düşüncesi şampiyonluk... Milli futbolcu, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek, "Bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile mutlu sona ulaşıp, onları sevindireceğiz. Tek düşüncemiz bu" diye konuştu.

Newcastle United'in transfer listesinde yer aldığı belirtilen İrfan Can Kahveci'nin tek düşüncesi şampiyonluk... Milli futbolcu, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirterek, "Bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile mutlu sona ulaşıp, onları sevindireceğiz. Tek düşüncemiz bu" diye konuştu.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ