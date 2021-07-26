Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı | CANLI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, özel maçta Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı bugün saat 17:30'da başladı ve sarı lacivertlilerin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0 FENERBAHÇE
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ
Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, Lualua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!
Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.
28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev
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