26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı | CANLI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, özel maçta Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı bugün saat 17:30'da başladı ve sarı lacivertlilerin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0 FENERBAHÇE

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ramazan, Ömürcan, Arda, Mert, Kerem Can, Tshibola, Dmytro, Lualua, Rahmetullah, Belyaev, Sandro Lima

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Dirar, Lemos, Caulker, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Samatta

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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