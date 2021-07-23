Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Osayi Samuel'e sürpriz görev!
Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezonun kurgusu belirleniyor. Sarı lacivertlilerde, sağ bek gölgesinde Gökhan Gönül ile yollar ayrılmıştı. Pereira'nın elinde bu bölgede sadece Nazım Sangare kalırken, 3-4-3 sistemi ile takımın sahaya sürmeyi planlayan Portekizli Hoca, Osayi Samuel'i dörtlü orta sahanın sağına hazırlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gökhan Gönül ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe savunmanın sağına transfer yapmamıştı.
Pereira'nın elinde bu bölgede sadece Nazım Sangare var.
Takvim'de yer alan habere göre, yeni sezonda 3-4-3 sistemi ile takımın sahaya sürmeyi planlayan teknik patron Vitor Pereira Osayi Samuel'i dörtlü orta sahanın sağına hazırlıyor.
Osayi hazırlık maçlarında geçer not alsa da Pereira oyuncusunu bunu birkaç maç daha görmek istiyor. Nijerya asıllı oyuncu başarılı olursa bu bölgede 1. opsiyon olacak. Ancak Vitor Pereira, uzun lig maratonunu da düşünerek bu bölgeye takviye yapılmasından yana.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...