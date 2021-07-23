23 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Osayi Samuel'e sürpriz görev!

Pereira'dan Osayi Samuel'e sürpriz görev!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezonun kurgusu belirleniyor. Sarı lacivertlilerde, sağ bek gölgesinde Gökhan Gönül ile yollar ayrılmıştı. Pereira'nın elinde bu bölgede sadece Nazım Sangare kalırken, 3-4-3 sistemi ile takımın sahaya sürmeyi planlayan Portekizli Hoca, Osayi Samuel'i dörtlü orta sahanın sağına hazırlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Gökhan Gönül ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe savunmanın sağına transfer yapmamıştı.

Pereira'nın elinde bu bölgede sadece Nazım Sangare var.

Takvim'de yer alan habere göre, yeni sezonda 3-4-3 sistemi ile takımın sahaya sürmeyi planlayan teknik patron Vitor Pereira Osayi Samuel'i dörtlü orta sahanın sağına hazırlıyor.

Osayi hazırlık maçlarında geçer not alsa da Pereira oyuncusunu bunu birkaç maç daha görmek istiyor. Nijerya asıllı oyuncu başarılı olursa bu bölgede 1. opsiyon olacak. Ancak Vitor Pereira, uzun lig maratonunu da düşünerek bu bölgeye takviye yapılmasından yana.

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