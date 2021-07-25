25 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yeni transfer planı! "Birebir bonservis"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken TFF'nin almış olduğu kararla "Birebir bonservis" kuralı sayesinde sattığı oyuncuları direkt transfer limitine ekleyebilecek. İşte son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yeni transfer planı! Birebir bonservis
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

Pereira, şu ana kadar 9 oyuncuyu A Takım'ın dışına aldı. Bu oyuncuların başka kulüplere gitmesiyle hem kadro rahatlayacak hem de maaş bütçesi düşecek. Bütçeyi dengeye getirmek için 7.5 milyon Euro'luk daha tasarruf sağlanması gerekiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yeni transfer planı! Birebir bonservis

Transfer yapılabilmesi içinse bütçede daha fazla yer açılmak zorunda. Bu noktada Sabah'ın haberine göre en önemli avantajı "Birebir bonservis" kuralı. Son 2 yılda Eljif (16 milyon Euro) ve Vedat (18.5 milyon Euro) satışlarıyla kulübe büyük girdi sağlandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yeni transfer planı! Birebir bonservis

Ancak F.Bahçe bu gelirin üçte birini bütçeye kaydettirebildi. Bu sezon TFF'nin yaptığı kural değişikliğiyle bonservis gelirinin tamamını bütçeye yazabilecek. Sarı-lacivertlilerin Pereira'nın düşünmediği 3- 4 oyuncuyu daha satarak bu sorunu aşması bekleniyor.

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