2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda temsilcisi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler geride kalan 3 hazırlık maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Zwolle ile oynayacağı mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. (FB spor haberleri)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşı karşya gelecek. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ



Fenerbahçe: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun

FENERBAHÇE - ZWOLLE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zwolle maçı için doğu ve batı tribünlerinde bilet satışı olacağı belirtildi. Bilet alımı ve stada giriş esnasında izleyicilerden HES kodu talep edilecek bilet fiyatları ise 80 TL olacak.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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