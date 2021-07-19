19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Falaye Sacko'yu gündemine aldı

Sacko iddiası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Portekiz basınından Falaye Sacko iddiası geldi. Habere göre, Malili sağ bekle Anderlecht ve Genk ile birlikte Fenerbahçe de ilgileniyor. (FB spor haberi)

Portekiz basınından Falaye Sacko iddiası geldi. Habere göre, Malili sağ bekle Anderlecht ve Genk ile birlikte Fenerbahçe de ilgileniyor. Guimaraes'de forma giyen 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giydi ve 1 asist gerçekleştirdi. 2024'e kadar sözleşmesi olan Sacko'nun piyasa değeri 3.5 milyon euro.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kjaer'den o isme referans! Bir dakika bile düşünme Kjaer'den o isme referans! "Bir dakika bile düşünme"
Pereira listeyi hazırlıyor! En az 15 yolcu var Pereira listeyi hazırlıyor! En az 15 yolcu var
Serdar Dursun: Biraz sabır diliyorum Serdar Dursun: Biraz sabır diliyorum
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör