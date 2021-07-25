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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

F.Bahçe'de Mesut Özil şoku! Açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 Giriş Tarihi: 25.07.2021

Fenerbahçe'de Mesut Özil, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı geçirdiğini ve bu nedenle gerçekleştirilen idmanda yer almadığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil'in tedavisine başladı.

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