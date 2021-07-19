19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kopenhag’ın Zanka ısrarı

Kopenhag’ın Zanka ısrarı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mathias Zanka için Kopenhag, yönetimin kararını bekliyor. Danimarka ekibinin, 31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması halinde 2 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif edeceği bildirildi. Zanka geçtiğimiz sezon da Kopenhag’da kiralık olarak forma giymişti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mathias Zanka için Kopenhag, yönetimin kararını bekliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Danimarka ekibinin, 31 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımdan ayrılması halinde 2 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif edeceği bildirildi. Zanka geçtiğimiz sezon da Kopenhag'da kiralık olarak forma giymişti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kjaer'den o isme referans! Bir dakika bile düşünme Kjaer'den o isme referans! "Bir dakika bile düşünme"
Pereira listeyi hazırlıyor! En az 15 yolcu var Pereira listeyi hazırlıyor! En az 15 yolcu var
Serdar Dursun: Biraz sabır diliyorum Serdar Dursun: Biraz sabır diliyorum
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör