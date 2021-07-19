19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Serdar Dursun: Biraz sabır diliyorum

Serdar Dursun: Biraz sabır diliyorum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk transferi olan Serdar Dursun, Csikszereda maçı sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. (FB spor haberi)

Henüz hazır olmadığını dile getiren gurbetçi golcü, "Yepyeni bir maceraya atıldım. Almanya 2. Ligi'nde gol kralı oldum. Bu sayede transferim gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulübe oynamak ve başarıya ortak olmak için geldim. Bana güvenip, bu takıma dahil edenleri mahcup etmeyeceğim. İlk hazırlık maçında hepimiz yoğun bir kamp döneminden geçip, sahaya yorgun olarak çıktık. Ancak ilerleyen günlerde hem ben hem de takım olarak daha iyi olacağız. Bunun sinyallerini de Csikszereda maçında verdik. Sadece biraz sabır diyorum" ifadelerini kullandı.
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