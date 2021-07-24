24 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri: Vitor Pereira'nın yeni prensi Arda Güler!

Vitor Pereira'nın yeni prensi Arda Güler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira kafasında kadroyu şekillendirmeye başladı. Portekizli çalıştırıcının talebi üzerine 4 isim kadro dışı bırakıldı. Genç futbolculara ayrı bir önem veren Pereira, 16 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler'e ayrı bir önem veriyor. Portekizli hoca, 16 yaşındaki on numarayı A takım kampına dahil etti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamlı bir şekilde sürüryor. Kadro dışı kararları ve gözden çıkarılan isimlerin ardından yeni Fenerbahçe şekillenmeye başlıyor. Gençlere de önem veren teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni prensi ise 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler. U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, Pereira'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Portekizli hoca, 16 yaşındaki on numarayı A takım kampına dahil etti. U19 play-off'larında forma giyen Arda'nın yanı sıra 18 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin de A takımla çalışmalara devam edecek.

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