Fenerbahçe yeni sezona 4 karşılaşma ile hazırlanacak! İşte hazırlık maçları programı...
Yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile hazırlanan ve kadro değişimi çalışmaları da devam eden Fenerbahçe'de 2021-22 sezonu öncesinde hazırlık maçı programı açıklandı. Buna göre; kulüp resmi sitesinden yapılan duyuruda sarı lacivertliler sırasıyla Gençlerbirliği, PEC Zwolle, Greuther Fürth ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de 2021-22 sezonu öncesinde hazırlık maçı programının netleştiği bildirildi.
İşte sarı lacivertlilerin kulüp sitesinden yaptığı açıklama:
"Futbol A Takımımızın 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek hazırlık maçı programı netleşmiştir.
Bu doğrultuda Takımımız,
26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacak ve tümü İstanbul'da olacak şekilde;
28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PEC Zwolle Takımı ile
31 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Greuther Fürth Takımı ile
Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacaktır.
Takımımızın maç programında pandemi vb. sebeplerle değişiklik ve güncellemeler olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
Hazırlık maçlarımızın yayın durumu adına görüşmelerimiz devam etmektedir, bu konudaki bilgilendirme de kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır."
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