Teknik direktör Vitor Pereira'nın sürpriz bir şekilde hızlı bir stoper istemesi üzerine çalışma başlatan Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre; bonservisi Sassuolo'da olan milli futbolcu için İtalyan ekibi ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Şartlarda anlaşılması halinde Kaan Ayhan'ın kadroya katılacağı iddia ediliyor. 26 yaşındaki Kaan Ayhan, geçen sezon gittiği İtalyan ekibinde 20 maçta forma giyerken, skor katkısında bulunamadı.