24 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan sürprizi! Sassuolo ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sürdürüyor. Portekizli hoca yönetimden hızlı bir stoper talep etti. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, milli futbolcu Kaan Ayhan için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan sürprizi! Sassuolo ile görüşmeler başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Teknik direktör Vitor Pereira'nın sürpriz bir şekilde hızlı bir stoper istemesi üzerine çalışma başlatan Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre; bonservisi Sassuolo'da olan milli futbolcu için İtalyan ekibi ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Şartlarda anlaşılması halinde Kaan Ayhan'ın kadroya katılacağı iddia ediliyor. 26 yaşındaki Kaan Ayhan, geçen sezon gittiği İtalyan ekibinde 20 maçta forma giyerken, skor katkısında bulunamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Kaan Ayhan sürprizi! Sassuolo ile görüşmeler başladı

BUNDESLIGA'DA FORMA GİYDİ

Gurbetçi stoper, Almanya'da Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Eintracht Frankfurt formaları giyerken, 9 gol+8 asist üretti. A Milli Takım'ın da son dönemde banko isimleri arasında yer alan Ayhan, Euro 2020'deki 3 karşılaşmada da şans bulmuştu. Sassuolo'nun geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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