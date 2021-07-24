Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 13 milyonluk hayal kırıklığı Murat Sağlam!

Son dakika spor haberleri: Teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde, iddialı bir kadro kurmak için kollar sıvandı. Transferde hedefteki isimlerle temaslarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler de büyük önem taşıyor. Portekizli çalıştırıcının gözden çıkardığı 4 futbolcu kamp kadrosundan çıkarılırken, bu futbolcular arasında en dikkat çeken isim Murat Sağlam oldu. 2019'da transfer edilen genç futbolcu büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Transferde sessiz kalan Fenerbahçe, öncelikle takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye başladı. Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Diego Perotti, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan Güçtekin'i kadro dışı bıraktı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Takvim'in haberine göre; Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Murat Sağlam… 2019 yılında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ikinci takımından transfer edilen genç oyuncu tam bir hayal kırıklığı yaşattı. 23 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli formayla çok az sayıda maça çıktı. Geçen sezon ise Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynadı.

Murat Sağlam, yıllık 300 bin Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ayrıca menajerine de 50 bin dolar verilmişti. Sağlam'ın Fenerbahçe'ye maliyeti yaklaşık 13 Milyon TL'yi buluyor.