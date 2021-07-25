25 Temmuz 2021, Pazar
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THIAM'IN TALIPLERI ARTABİLİR
Ajansspor'un servis ettiği Takvim'in derlediği habere göre; Mame Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli forvet Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Mame Thiam'a Antalyaspor Medipol Başakşehir ve Giresunspor talip oldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda takımdan ayrı çalışacağı açıklanan isimlerden olan Mame Thiam'ın talipleri her geçen gün artıyor. Thiam'a, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgisi olduğu öğrenildi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın geleceği merak konusu. Takımdan ayrı çalışacak futbolcunun Süper Lig'den 3 talibi var.
THIAM'IN TALIPLERI ARTABİLİR
Ajansspor'un servis ettiği Takvim'in derlediği habere göre; Mame Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli forvet Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı.
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