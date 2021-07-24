24 Temmuz 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri | Arnautovic elden kaçıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken, İki takımın da gündeminde yer alan Marko Arnautovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK FB haberleri)

Son dakika spor haberleri | Arnautovic elden kaçıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 Giriş Tarihi: 24.07.2021

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberleri | Arnautovic elden kaçıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

Avusturyalı yıldız için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinirken yıldız golcünün kariyerine Türkiye'de devam etmeyeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri | Arnautovic elden kaçıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

YENİ DURAĞI İTALYA

Fotomaç'ın haberine göre, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port forması giyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Marko Arnautovic, İtalya yolcusu. EURO 2020'de sergilediği performansın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 32 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun Serie A ekibi Bologna'ya gideceği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri | Arnautovic elden kaçıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

Arnavutovic; Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham'ın formalarını terletti.

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