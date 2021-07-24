Son dakika spor haberleri | Arnautovic elden kaçıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken, İki takımın da gündeminde yer alan Marko Arnautovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK FB haberleri)
Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
YENİ DURAĞI İTALYA
Fotomaç'ın haberine göre, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port forması giyen 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Marko Arnautovic, İtalya yolcusu. EURO 2020'de sergilediği performansın ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 32 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun Serie A ekibi Bologna'ya gideceği iddia edildi.
Arnavutovic; Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke City ve West Ham'ın formalarını terletti.
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