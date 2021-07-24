Son dakika spor haberleri | Arnautovic elden kaçıyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe... | BJK FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forvet arayışları sürerken, İki takımın da gündeminde yer alan Marko Arnautovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK FB haberleri)

Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Marko Arnautovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.