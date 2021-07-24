Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda transfer yapacak olan sarı lacivertli ekip, Marcos Antonio, Arnaut Danjuma, Petagna gibi isimleri gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
NOAM BAUMANN
Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.
VALENTINO LAZARO
Sağ bek arayan Fenerbahçe'de gündeme son olarak hem defansın sağında hem de solunda görev yapabilen 25 yaşındaki Valentino Lazaro geldi. Futbolcu için İstanbul temsilcisinin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.
RHIAN BREWSTER
Liverpool'dan 26 milyon euro bonservis ile transfer edilen Brewster, çıktığı 30 maçta beklentilerin altında bir performans sergileyince gözden düştü. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Yıldız isim için kiralama teklifi yapılacak.
ANDRIY YARMOLENKO
Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız için girişimlerini sürdürüyor. West Ham United ile görüşmeler devam ederken, İngiliz ekibinden bonservis konusunda indirim bekleniyor.
AURELIO BUTA
Gökhan Gönül ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekip, uzun süredir gündeminde yer alan Aurelio Buta için girişimlerini hızlandırdı. Buta için Antwerb ile temasa geçildi.
ANDREA PETAGNA
Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.
ARNAUT DANJUMA
Hollandalı yıldız, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de bu gelişme sonrasında transfer için atağa kalktı. 10 miyon euro bonservis bedeli talep edilmesi transferi zora sokuyor.
MARCOS ANTONIO
Shakhtar'ın Brezilyalı orta sahası Marcos Antonio'nun Fenerbahçe'nin radarına girdiği bildirildi. Fenerbahçe, uygun bir maliyet oluşması durumunda Marcos Antonio'yu kadrosuna katacak.
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