18 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük rekabet! Tam 11 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'nın 'savaşan formayı alır' sloganı idmanların temposunu yükseltti. En büyük rekabetin yaşandığı bölgeler ise orta saha ile savunmanın göbeği... Stoperde Attila Szalai, yeni transfer Caulker, Serdar Aziz ve Tisserand formayı kapmak için kıyasıya çalışıyor. Orta sahada da Gustavo, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Sosa, Pelkas ve Zajc göze girmek için uğraşıyor. (Fb spor haberi)
Vitor Pereira'nın 'savaşan formayı alır' sloganı idmanların temposunu yükseltti. En büyük rekabetin yaşandığı bölgeler ise orta saha ile savunmanın göbeği... Fotomaç'ın haberine göre; stoperde Attila Szalai, yeni transfer Caulker, Serdar Aziz ve Tisserand formayı kapmak için kıyasıya çalışıyor. Gönderilmeleri beklenen Lemos, Zanka ve Sadık'ın bu 4'lüyü zorlamasının zor olduğu belirtildi. Orta sahada da Gustavo, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Sosa, Pelkas ve Zajc göze girmek için uğraşıyor.
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