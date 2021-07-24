Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hazırlıklar, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde devam ediyor. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezonda yapılan transferlerin de ardından kadroda şişkinlik meydana geldi. Portekizli teknik adam sezon öncesi kampında bazı isimlerin üzerini çizdi. Son olarak 4 oyuncuya daha veto verilmesinin ardından sayı 9'a yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in artık A takımla çalışmayacağını açıkladı. Kararın Pereira'nın raporu doğrultusunda alındığı bildirilirken, "Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlamıştır" denildi.

SADIK 6 KEZ SAKATLANDI

2019 yılında Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro bonservis ödenerek transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de 2 sezonda toplam 27 maçta oynadı. Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Çiftpınar, 6 kez sakatlık yaşayınca gözden düştü.

KEMAL ADEMI TEK GOL ATABİLDİ

Kemal Ademi, Basel'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle forvete 'ya tutarsa' diye alındı. Ancak tutmadı! 8 maçta şans bulabilen ve 1 gol atabilen İsviçreli forvet geçen sezon Karagümrük'e kiralandı. Pereira'nın da gözüne giremedi.