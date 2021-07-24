24 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde hazırlıklar, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde devam ediyor. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezonda yapılan transferlerin de ardından kadroda şişkinlik meydana geldi. Portekizli teknik adam sezon öncesi kampında bazı isimlerin üzerini çizdi. Son olarak 4 oyuncuya daha veto verilmesinin ardından sayı 9'a yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Fenerbahçe; Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in artık A takımla çalışmayacağını açıkladı. Kararın Pereira'nın raporu doğrultusunda alındığı bildirilirken, "Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlamıştır" denildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi

Oyuncular için gelen teklifler değerlendirilecek. Fotomaç'ın haberine göre; daha önce de Topuk Yaylası Kampı'na katılan Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray ve Murat Sağlam, Pereira tarafından yetersiz bulunarak İstanbul'a gönderilmişti. Kadrodan elenen oyuncu sayısı 9'a yükseldi. En az 3-4 oyuncu daha gönderilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi

SADIK 6 KEZ SAKATLANDI
2019 yılında Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro bonservis ödenerek transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de 2 sezonda toplam 27 maçta oynadı. Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Çiftpınar, 6 kez sakatlık yaşayınca gözden düştü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi

KEMAL ADEMI TEK GOL ATABİLDİ
Kemal Ademi, Basel'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle forvete 'ya tutarsa' diye alındı. Ancak tutmadı! 8 maçta şans bulabilen ve 1 gol atabilen İsviçreli forvet geçen sezon Karagümrük'e kiralandı. Pereira'nın da gözüne giremedi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi

THIAM'A 8 GOL YETMEDİ
Mame Thiam, geçen sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz gelmişti. Senegalli forvet+kanat, sarı-lacivertli forma ile 34 maça çıkarken 8 gol, 2 asistlik azımsanmayacak katkı sağladı. Ancak kalite eksiği nedeniyle F.Bahçe kariyeri kısa oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira 4 ismin biletini kesti! Sayı 9'a yükseldi

OĞUZ AŞAMA YAPAMADI
Altyapıdan yetişen Oğuz Kağan Güçtekin, deneyim kazanması için 2 sezondur Çaykur Rizespor ve Konyaspor'a kiralandı. Ancak bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Antrenmanlarda da kendini gösteremeyince kadrodan çıkarıldı.

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