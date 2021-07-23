Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kritik bekleyiş! Transfer için...
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Pereira'nın isteği doğrultusnda Thiam, Oğuz Kağan, Sadık ve Ademi'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Transfer çalışmalarına devam eden Kanarya'da, bazı yabancılarla yolların ayrılması hedefleniyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, takımda gidecek isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertliler yayınladıkları bir açıklama ile 4 oyuncu hakkında flaş bir karar alındığını duyurdu.
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin'in takımdan ayrı çalışacakları bildirildi. Fenerbahçe'de böylece beklenen operasyon da başlamış oldu.
Sarı-lacivertli kulüpte, taraftarların transfer beklentisi sürüyor. Ancak öncelikli hedef, yabancı kontenjanını boşaltmak olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yeni karar gereği takımlar yabancı sayısını 8+6 şeklinde revize etmek zorunda.
Bu nedenle kadrosunda, şu anda kiralık olan Allahyar hariç 17 yabancı oyuncu bulunan Fenerbahçe bir çözüm arıyor. Takımdan gönderilecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Ademi ile Thiam'ın kadro dışı kalmasının ardından gözler kadroda düşünülmeyen Tisserand, Dirar, Zajc, Zanka, Lemos, Perotti, Novak ve Samatta gibi futbolculara çevrildi.
Fenerbahçe'nin bu isimler için müşteri beklediği ifade edilirken, Mame Thiam'a Antalyaspor'un, Kemal Ademi'ye ise yine Süper Lig'den Göztepe'nin talip olduğu kaydedildi. Zanka için Kopenhag beklenirken, Mauricio Lemos'a yurt içinden, Miha Zajc'a ise yurt dışından talipler var.
Sarı-lacivertlilerin bu isimleri gönderdiği takdirde, takıma katılacak oyuncular için de girişimlerin hızlanacağı belirtildi.
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