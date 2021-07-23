Bu nedenle kadrosunda, şu anda kiralık olan Allahyar hariç 17 yabancı oyuncu bulunan Fenerbahçe bir çözüm arıyor. Takımdan gönderilecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Ademi ile Thiam'ın kadro dışı kalmasının ardından gözler kadroda düşünülmeyen Tisserand, Dirar, Zajc, Zanka, Lemos, Perotti, Novak ve Samatta gibi futbolculara çevrildi.