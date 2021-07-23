Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi! Pereira...
Transferde birçok isim ile yolları ayırmayı planlayanm Fenerbahçe'de, Nabil Dirar krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Pereira'nın, gözüne giremeyen 35 yaşındaki futbolcu ayrılık talebine olumsuz yakaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi yeniden alevlendi…
Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve ligin 2. yarısında Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanan Faslı oyuncu, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmıştı.
Takvim'in haberine göre, Pereira'nın son bir şans veridiği Dirar'ın Portekizli hocanın gözüne girmeyi başaramadığı ve 35 yaşındaki futbolcunun takımdan gönderilmesinin kararlaştırıldığı ortaya çıktı.
Ancak Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dirar'ın ise ayrılık talebine olumsuz yaklaştığı öğrenildi.
Fenerbahçe ile olan kontratını tamamlamak konusunda kararlı olduğunu yönetime bildiren Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması durumunda dahi başka bir takıma gitmeyi düşünmediği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler'in ise yıllık ücreti 20 milyon Lira olan Dirar'la yolları ayırarak bu yükten kurtulmak istediği, gerekirse oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyerek yolların ayrılması için harekete geçileceği kaydedildi.
2017 yılından Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2019 yılında Ersun Yanal'ın da isteği ile 2022'ye kadar uzatılmıştı.
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