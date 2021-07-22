22 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımdan gidecek isimler belli oluyor!

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FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başlıyor. Sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş, Thiam, Kemal Ademi, Zanka, Lemos ve Miha Zajc'a teklifler var. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de öncelikli gündem gidecek oyuncular. Kadroda en az 6-7 fazlalık bulunurken, tekliflere göre önümüzdeki günlerde ayrılıklar başlayacak. Fotomaç'ın haberine göre Sinan Gümüş ve Thiam'a Antalyaspor talip. Ademi ise hem Antalya hem Göztepe'nin listesinde. Zanka için Kopenhag haber bekliyor. Lemos'a yurt içinden, Miha Zajc'a ise yurt dışından talipler var. Perotti ve Dirar da kadroda düşünülmüyor. Çıkışlar başlayınca transferin de önü açılacak.
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