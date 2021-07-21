Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti! Mitrovic için teklif yapıldı...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde en büyük eksik forvet. Daha önce Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler, transfer dönemi sona ermeden adından söz ettirecek bir golcü daha alarak sezona başlamak istiyor. Forvet transferini ağırdan alan Kanarya, bu kez hata yapmak istemiyor. Bir çok yıldız isimle görüşen Fenerbahçe'nin son hedefi ise Mitrovic oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe forvet transferi için çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürüyor. Sörloth, Cornelius ve Vedat Muriç ile görüşen Sarı-Lacivertliler Mitrovic'i de listeye aldı. Sarı-Lacivertli yönetim önceki gün Fulham ile temas kurup Sırp oyuncu için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.
TOPLAM MALİYETİ 8 MİLYON EURO
F.Bahçe bir yıl kiralama maliyeti toplam 8 milyon Euro olan Alexander Mitrovic için bekleme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler diğer alternatiflerden çıkacak sonuca göre hareket edecek.
ACELE KARAR VERMEK İSTEMİYOR
Sörloth, Cornelius ve Vedat Muric'in maliyetini ile Mitrovic'in maliyetini yan yana koyup bir karar verecek olan Fenerbahçe forvet transferi konusunda acele karar vermek istemiyor.
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