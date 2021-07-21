Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti! Mitrovic için teklif yapıldı...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde en büyük eksik forvet. Daha önce Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler, transfer dönemi sona ermeden adından söz ettirecek bir golcü daha alarak sezona başlamak istiyor. Forvet transferini ağırdan alan Kanarya, bu kez hata yapmak istemiyor. Bir çok yıldız isimle görüşen Fenerbahçe'nin son hedefi ise Mitrovic oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe forvet transferi için çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürüyor. Sörloth, Cornelius ve Vedat Muriç ile görüşen Sarı-Lacivertliler Mitrovic'i de listeye aldı. Sarı-Lacivertli yönetim önceki gün Fulham ile temas kurup Sırp oyuncu için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

FULHAM KİRALAMAYA SICAK Takvim'in haberine göre; Fulham'ın Mitrovic'in kiralanması teklifine sıcak baktığı ancak 1 yıl için Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği öğrenildi. 2. ligde oynamak istemeyen Mitrovic de yıllık 4 milyon Euro talep ediyor.