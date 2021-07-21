21 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti! Mitrovic için teklif yapıldı...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde en büyük eksik forvet. Daha önce Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler, transfer dönemi sona ermeden adından söz ettirecek bir golcü daha alarak sezona başlamak istiyor. Forvet transferini ağırdan alan Kanarya, bu kez hata yapmak istemiyor. Bir çok yıldız isimle görüşen Fenerbahçe'nin son hedefi ise Mitrovic oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti! Mitrovic için teklif yapıldı...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2021

Fenerbahçe forvet transferi için çalışmalarını büyük bir titizlik içinde sürdürüyor. Sörloth, Cornelius ve Vedat Muriç ile görüşen Sarı-Lacivertliler Mitrovic'i de listeye aldı. Sarı-Lacivertli yönetim önceki gün Fulham ile temas kurup Sırp oyuncu için İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti! Mitrovic için teklif yapıldı...

FULHAM KİRALAMAYA SICAK

Takvim'in haberine göre; Fulham'ın Mitrovic'in kiralanması teklifine sıcak baktığı ancak 1 yıl için Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği öğrenildi. 2. ligde oynamak istemeyen Mitrovic de yıllık 4 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti! Mitrovic için teklif yapıldı...

TOPLAM MALİYETİ 8 MİLYON EURO

F.Bahçe bir yıl kiralama maliyeti toplam 8 milyon Euro olan Alexander Mitrovic için bekleme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler diğer alternatiflerden çıkacak sonuca göre hareket edecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe forvet transferi için harekete geçti! Mitrovic için teklif yapıldı...

ACELE KARAR VERMEK İSTEMİYOR

Sörloth, Cornelius ve Vedat Muric'in maliyetini ile Mitrovic'in maliyetini yan yana koyup bir karar verecek olan Fenerbahçe forvet transferi konusunda acele karar vermek istemiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya'ya dev golcü! İşte transfer planı... Kanarya'ya dev golcü! İşte transfer planı...
Kanarya'dan Rafinha'ya kıskaç! Kanarya'dan Rafinha'ya kıskaç!
F.Bahçe'nin listesi ortaya çıktı! Yıldız isim... F.Bahçe'nin listesi ortaya çıktı! Yıldız isim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör