Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda transferler gerçekleştirilecek. Sarı lacivertli ekip, Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth gibi isimleri gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
AARON BOUPENDZA
Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Aaron Boupendza'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, 7-8 milyon euro limit açılmasını bekliyor. Uygun koşullar oluşursa Gabonlu yıldız çubukluyu giyecek.
ALEIX VIDAL
Aleix Vidal, Gökhan Gönül'ün gitmesinin ardından Sangare'ye alternatif olarak gündemde. Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor.
VEDAT MURIQI
Lazio ile çıktığı hazırlık maçlarında iyi bir performans sergileyen Vedat Muriqi için Maurizio Sarri'nin kararı bekleniyor. Ancak Vedat'ın Lazio'da kalmasına şimdilik sıcak bakılıyor.
ALEXANDER SÖRLOTH
Trabzonspor ile iyi bir performans sergileyen ve ardından RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin forvet listesinde 1. sırada yer alıyor. RB Leipzig'in göndermeye karar vermesi halinde Fenerbahçe harekete geçecek.
CARLOS VINICIUS
Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tottenham formasıyla 10 gol 3 asistlik performans sergileyen Carlos Vinicius için kulübü Benfica ile temasa geçti.
DARIO BENEDETTO
Marsilya'nın Arjantinli golcüsü Dario Benedetto için yarışa Sao Paulo ve Fenerbahçe'nin ardından İspanyol ekibi Elche de katıldı. Marsilya oyuncuyu satmak istiyor ancak Fenerbahçe kiralama formülüyle masaya oturacak.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru, Fransa 1. Lig ekiplerinden Monaco'da kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor.
ROGER GUEDES
Sarı lacivertliler ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor.
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