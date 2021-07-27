27 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda transferler gerçekleştirilecek. Sarı lacivertli ekip, Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth gibi isimleri gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

AARON BOUPENDZA

Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Aaron Boupendza'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, 7-8 milyon euro limit açılmasını bekliyor. Uygun koşullar oluşursa Gabonlu yıldız çubukluyu giyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Aleix Vidal, Gökhan Gönül'ün gitmesinin ardından Sangare'ye alternatif olarak gündemde. Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Lazio ile çıktığı hazırlık maçlarında iyi bir performans sergileyen Vedat Muriqi için Maurizio Sarri'nin kararı bekleniyor. Ancak Vedat'ın Lazio'da kalmasına şimdilik sıcak bakılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Trabzonspor ile iyi bir performans sergileyen ve ardından RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin forvet listesinde 1. sırada yer alıyor. RB Leipzig'in göndermeye karar vermesi halinde Fenerbahçe harekete geçecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

CARLOS VINICIUS

Fenerbahçe'de gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tottenham formasıyla 10 gol 3 asistlik performans sergileyen Carlos Vinicius için kulübü Benfica ile temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

DARIO BENEDETTO

Marsilya'nın Arjantinli golcüsü Dario Benedetto için yarışa Sao Paulo ve Fenerbahçe'nin ardından İspanyol ekibi Elche de katıldı. Marsilya oyuncuyu satmak istiyor ancak Fenerbahçe kiralama formülüyle masaya oturacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

HENRY ONYEKURU

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru, Fransa 1. Lig ekiplerinden Monaco'da kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

ROGER GUEDES

Sarı lacivertliler ile anılan forvet Roger Guedes'in menajerinin, Shandong Taishan ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Brezilyalı golcünün, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia ediliyor.

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