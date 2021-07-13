13 Temmuz 2021, Salı
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Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan milli takımından dönen Attila Szalai de katıldı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası’nda sürüyor! Nabil Dirar...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan milli takımından dönen Attila Szalai de katıldı.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarına 14 Temmuz'da yapacağı idmanla devam edecek.
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