Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Csikszereda | CANLI
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, 13 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesi ilk provasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ile Csikszereda arasında oynanacak hazırlık maçının skor takibini haberimizden yapabilirsiniz. (FB spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda ilk hazırlık maçına çıktı. Sarı lacivertliler, saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda'yı ağırlıyor.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Berke, Lemos, Sadık, Caulker, Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Ademi, Thiam
CANLI SKOR
Fenerbahçe 1-0 Csikszereda
GOL! Sinan Gümüş 26. dakika
Topuk Yaylası'nda yapılan kampa büyük ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarların gözü de Fenerbahçe Csikszereda maçındaydı. Karşılaşmaya seyirci alınıp alınmayacağı merakla beklenirken, kulüpten resmi açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçının seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Topuk Yaylası'nda oynanan Fenerbahçe Csikszereda hazırlık maçına taraftar alınmadı.
İşte o açıklama;
"Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir. Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız. Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle"
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