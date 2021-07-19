19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe maçı haberleri: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fb haberleri

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Vitor Pereria yönetiminde 2. hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 2. kez sahaya çıkıyor. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun'un sahada yer alması bekleniyor. Vitor Pereria, 2. Fenerbahçe döneminin ilk maçında Csikszereda ile karşı karşıya geldi. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş'ün golleriyle Csikszereda'yı mağlup etti. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk ciddi hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 19 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da FB TV ve Fenerbahçe Youtube'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşecek.

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