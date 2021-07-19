19 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI

Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, Vitor Pereira önderliğinde ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren iki takım Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

FENERBAHÇE 1 - 0 KASIMPAŞA

GOL! İrfan Can Kahveci 13'

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı FB TV ve Fenerbahçe YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta.

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tirpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga

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