Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, Vitor Pereira önderliğinde ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren iki takım Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
FENERBAHÇE 1 - 0 KASIMPAŞA
GOL! İrfan Can Kahveci 13'
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı FB TV ve Fenerbahçe YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Caulker, Lemos, Attila, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta.
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tirpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga
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